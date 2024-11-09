契約を更改し、記者会見する中日の中田＝9日、ナゴヤ球場中日の中田翔内野手が9日、ナゴヤ球場で契約交渉に臨み、現状維持の年俸3億円で更改した。来季が2年契約の2年目。巨人から加入したプロ17年目の今季は右脚や腰を痛め、中軸として期待された働きを果たせなかった。「情けない1年になった。申し訳ない気持ち」と悔しがった。出場62試合で打率2割1分7厘、4本塁打、21打点と不振を極めた。来季の巻き返しを誓い「ラストチャ