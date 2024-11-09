COP29の会場を歩く男性＝8日、アゼルバイジャン・バクー（ロイター＝共同）温暖化対策を議論する国連の気候変動枠組み条約第29回締約国会議（COP29）が11日にアゼルバイジャンで開幕する。途上国に対する2025年以降の新たな資金支援目標が最大の焦点だ。途上国側は、現状の支援目標である年1千億ドル（約15兆円）を大幅に上回る年数兆ドルを求めるが、先進国側は難色を示す。米大統領選で、温暖化対策に後ろ向きな共和党のトラ