ドライヤーの電源コードがねじれたり、排水口に水アカがついたりと、洗面所にはちょっとしたストレスがたまりがち。その手間を少しずつ減らす家事コツを、元祖節約主婦として知られる、カウンセラー・エッセイストの若松美穂さんが紹介します。1：ドライヤーの電源コードをまとめるのをやめた毎日使うドライヤー。あるときから、電源コードをまとめるのをやめることにしました。きっかけは、以前使っていたドライヤーのコードが劣