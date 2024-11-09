ロッテは９日、佐々木朗希投手（２３）のポスティングシステムを利用しての米大リーグ移籍を容認したと発表した。佐々木は球団を通じて「ポスティングを許可していただいた球団には感謝しかない。一度しかない野球人生で後悔のないように、そして今回背中を押していただいた皆さまの期待に応えられるように、マイナー契約からはい上がって世界一の選手になれるよう頑張る」とコメントした。佐々木は１月の契約更改会見で「将