佐々木朗希ポスティング申請へロッテは9日、佐々木朗希投手のポスティングによる米大リーグへの移籍手続きを始めることを発表した。令和の怪物の移籍先が注目を集めるが、米記者は「ドジャースが有力候補」と見解を速報した。佐々木がついに海を渡ることになりそうだ。ロッテはポスティングによる移籍手続きの開始を公式サイトやXで発表。すると、Xの投稿を米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のヤンキース番クリス・キ