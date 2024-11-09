中国外交部、習近平主席のＡＰＥＣとＧ２０出席について説明記者会見に臨む中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月9日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は8日、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席のアジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議と20カ国・地域首脳会議（G20サミット）出席について記者の質問に答えた。毛氏は次のように述べた。習主席のAPEC非公式首脳会議出席はアジア太平