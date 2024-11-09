◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯最終日（９日、東京・国立代々木競技場）ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）５位の「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）は、１１２・１５点、合計１７２・４７点で７位だった。自己ベストを大幅に更新したＳＰの勢いそのまま、フリーに挑んだが、サイドバイサイドのジャンプや、スロージャンプでミスが出るなど、２