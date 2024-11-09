◆第５９回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月９日、京都・芝１６００メートル、良）２歳馬によるマイル重賞は７頭立てで争われ、坂井瑠星騎手が騎乗した単勝１番人気のランフォーヴァウ（牝２歳、栗東・福永祐一厩舎、父ロードカナロア）が勝った。道中は中団で進め、４コーナーで内めから抜けると後続の追い込みをしのぎきった。前走の未勝利から連勝で重賞初制覇。今年開業した福永調教師はＣＢＣ賞（ドロップオブライト）以来と