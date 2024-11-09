◇第49回社会人野球日本選手権大会 決勝戦 トヨタ自動車 3-0 Honda(9日、京セラドーム)社会人野球日本選手権大会の決勝戦が行われ、トヨタ自動車が完封勝利しました。この大会は社会人野球の2大大会の1つ。今年は全国から32チームが出場し、アマ野球の頂点を目指してしのぎを削りました。トヨタ自動車の先発マウンドにあがったのは、準々決勝で完封勝利をあげた増居翔太投手。この日は初回から安打を浴びるも、無失点と上々の立ち