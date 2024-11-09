ロッテが佐々木朗希投手のメジャー移籍容認、ポスティングシステムの手続き開始を９日に発表すると、直後に米メディアも一斉に報道した。ＦＯＸスポーツＭＬＢは公式Ｘ（旧ツイッター）で「千葉ロッテマリーンズが、佐々木朗希投手のポスティング手続きを今冬に開始すると発表した」と伝えた。ロサンゼルスタイムズのドジャース担当、ジャック・ハリス記者は自身のＸに「日本での通算防御率２・１０の右腕にとって大きなニュー