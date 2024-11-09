「SEKAINOOWARI」のSaori（38）が9日までに自身のインスタグラムを更新し「約五年ぶり」に経験した生理についてつづった。10月には第2子の妊娠を発表していたSaori。自著エッセイが文庫化されたことを報告したが「本の中で、第一子の出産後、避妊リングのミレーナを入れることになった話が出てきますが、それから五年経過したので、ミレーナを外しました。（ミレーナは最大五年間装着しておけます）」と明かした。「ミ