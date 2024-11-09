■フィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第4戦NHK杯（9日、国立代々木競技場第一体育館）ペアのフリースケーティング（FS）が行われ、“りくりゅう”の愛称で親しまれている三浦璃来（22）・木原龍一（32）組（木下グループ）は合計209.45点で、2季ぶり出場のNHK杯は2位で終えた。前日のショートプログラム（SP）はノーミス演技ではないものの71.90点で首位に立ったが、2位のジョージアのペアにフリーで逆転を許してしま