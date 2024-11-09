お笑いタレントの小籔千豊（51）が、9日までに自身のYouTubeチャンネル「ペラペラ小籔」を更新。吉本新喜劇の「最年少座長」とうたわれていたことについて、知られざる事実を明かした。小籔が新喜劇の「最年少座長」を務めた功績について触れられると、小籔は「最年少じゃないねん、それ」とポツリ。「俺、テレビで何回も否定したことあんねん。『徹子の部屋』でも否定した。そして『イロモネア』でも否定した」と、「最年少座