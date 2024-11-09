アメリカ西部・カリフォルニア州で山火事が拡大していて、これまでに5000世帯以上が避難する事態となっています。道路のすぐ横で激しく燃え上がる炎。カリフォルニア州・ロサンゼルス郊外のベンチュラ郡で6日、大規模な山火事が発生しました。現地の消防当局によりますと、これまでにおよそ80平方キロメートルが焼け、5000世帯以上が一時避難しています。6人がけがをしましたが、これまでのところ、死者は出ていません。消防隊員ら