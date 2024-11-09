文春との裁判のために活動休止してから10カ月。復帰はどうなるのか（写真：時事）お笑いタレントの松本人志さんが、女性に対して性行為を強要したという『週刊文春』の記事について、文藝春秋社に訴訟を起こしていたが、11月8日、訴えを取り下げるとの声明が出された。今回の取り下げには、松本さんが早期に芸能活動を再開させたいという意図があるという声も聞かれる。本件に関して、松本さんの所属する吉本興業は「活動再開につ