タイ・ライオン・エアは、日本路線を対象としたセールを11月4日から10日まで開催している。対象路線と片道運賃は、東京/成田〜台北/桃園線が15,800円から、東京/成田〜バンコク/ドンムアン線が18,800円から、沖縄/那覇〜高雄線が13,300円から、沖縄/那覇〜バンコク/ドンムアン線が18,900円から。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は11月4日から2025年2月28日まで。タイ・ライオンエアは、2018年12月7日に東京/成田〜バンコク/