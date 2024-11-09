ダイヤモンドジュエリーブランド「GRAFF」は、2021年11月に銀座にオープンした「グラフ銀座本店」の3周年を記念し、2024年11月8日（金）に、ブランドアンバサダーを務めるTWICEのサナを迎えて205カラットを誇る歴史的なハイジュエリーを世界初公開した。本イベントでは、歴史的ダイヤモンド原石「メヤ プロスペリティ」からグラフがカット＆ポリッシュした102カラットのペアシェイプダイヤモンドをセンターにあしらった、トータル2