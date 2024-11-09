さわやかな秋晴れが広がった9日、石川県金沢市では、石川県内の食に関するイベントが開かれました。金沢市広坂のいしかわ四高記念公園では、「いしかわ食のてんこもりフェスタ」と題したイベントが開かれました。石川県内のご当地グルメを一堂に集めたこのイベントは今回で15回目を迎え、今年は能登丼や宝達志水オムライスなど20のブースが出店しています。さわやかな秋空のもと、訪れた人たちは地元の食の魅力を堪能していました