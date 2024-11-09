俳優の梅沢富美男が8日に自身のアメブロを更新。タレントの所ジョージから貰ったお土産について報告した。この日、梅沢は「所ジョージさんのお土産は、、、」というタイトルでブログを更新。「先日は所ジョージさんの番組収録でした」と明かした。続けて「いつも所さんはいろんなお土産を下さる」と説明。「今回はゴムゴムの実でした。70過ぎて海賊王目指すのはきついかなー」とユーモアを交えてコメントした。続けて「実はこれ観