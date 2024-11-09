バレーボールＳＶリーグ女子のアランマーレ山形はきょう、富山県でＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズと対戦し、セットカウント３対０（25-19 、25-21、25-23）で勝利しました。リーグ開幕から８連敗のアランマーレ山形でしたが、うれしい初勝利です。