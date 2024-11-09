◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス第２日（９日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）第２ラウンドが終了した。６９の安田祐香、６８の辻梨恵、この日最少６４の全美貞（韓国）が通算１０アンダーで首位に並んだ。穴井詩（らら）、笠りつ子、山内日菜子が１打差の９アンダー４位で続いた。山下美夢有（みゆう）は１６位から出て６８で、７アンダーの８位に浮上した。単独首位で出た政田夢乃は７３