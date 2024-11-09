モデルでタレントの貴島明日香が９日までに自身のＳＮＳを更新。最新オフショットを公開した。インスタグラムに「撮影終わりに素敵なお花をいただいた日」とつづり、白い花束を抱えたショットをアップ。二の腕あらわなブラックワンピースに星形のピアスなどを合わせたシックな装いで笑顔をみせた。この投稿には「可愛すぎん？」「明日香ちゃんってほんっとーーに！！お花が似合う！！」「明日香ちゃんのとびきりの笑顔が好き