◇明治安田J1リーグ第36節横浜―鳥栖（2024年11月9日駅前不動産スタジアム）横浜F・マリノスのFWアンデルソン・ロペス（31）が9日、06〜07年のジュニーニョ（川崎F）以来となる2年連続20得点をマークした。鳥栖戦に先発し、1―1で迎えた後半35分だった。MF天野の左クロスに反応。ペナルティーエリア中央で合わせ、左足でゴール上に決めた。チームにとっても貴重な勝ち越し弾となった。