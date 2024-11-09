俳優の綾瀬はるか(39)、大沢一菜(13)が９日、都内で行われた映画『ルート29』の公開記念舞台あいさつに登壇。昨年夏の撮影時を振り返った。【写真】綾瀬はるかからの”サプライズ”に驚いた大沢一菜本作は、昨年の夏、実際に兵庫から鳥取の国道2９号線に沿って移動しながら撮影された。イベントでは、撮影時の特別メイキング映像「二人の夏休み」が放映され、自然の中で微笑ましく触れ合うふたりの様子が公開された。綾瀬は「最初