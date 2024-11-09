WBA世界ライトフライ級を13度連続防衛した具志堅用高氏（69）がYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。日本ボクシング界史上最高の一戦と言われる世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（31＝大橋）とWBC世界バンタム級王者・中谷潤人（26＝M・T）の試合を階級別で予想した。まずはバンタム級。具志堅氏の予想は「判定で井上チャンピオンの勝利」を予想した。中谷の足が判定までもつれる理由だが、バン