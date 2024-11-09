福岡国際センターで営まれた土俵祭り＝9日、福岡市一年納めの大相撲九州場所は10日に福岡国際センターで始まる。最大の注目は先場所覇者の新大関大の里で、今場所も優勝争いの中心となりそうだ。琴桜と豊昇龍の両大関には奮起が期待される。照ノ富士が初日から休場で今場所も横綱不在。9日午前には会場で土俵祭が営まれ、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）や審判部の親方らが出席して15日間の安全を祈願。約50人の一般