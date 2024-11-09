フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦、NHK杯は9日、東京・国立代々木競技場で行われ、ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が2位となり、2年ぶりのGPファイナル（12月・フランス）進出を決めた。