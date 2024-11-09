記者会見で謝罪する熊本市交通局の担当者ら＝9日午後、熊本市熊本市交通局は9日、路面電車（1両編成）が信号を無視して走行したと発表した。乗客乗員2人にけがはなかった。市電では今年、脱線事故など運行トラブルが相次ぎ、9月に国土交通省九州運輸局から改善指示を受けたが、10月2日にも信号無視を起こしていた。交通局は「厳粛に受け止めている。再発防止に取り組みたい」と謝罪した。交通局によると、9日午前6時20分ごろ、