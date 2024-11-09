オランダサッカー協会（KNVB）は8日、11月のUEFAネーションズリーグ（UNL）に臨むオランダ代表のメンバー25名を発表した。グループA3のオランダ代表は、ここまで1勝2分1敗の2位。16日にホームでハンガリー代表と、19日に敵地でボスニア・ヘルツェゴビナ代表との対戦を予定している。バルセロナのMFフレンキー・デ・ヨングは2023年10月以来の復帰を果たした。足首の負傷で離脱していた27歳は、10月に入って実戦復帰。当初発表