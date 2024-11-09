今年３月、ロケットの発射台に向かうミッション「クルー８」の宇宙飛行士たち/Gregg Newton/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米民間宇宙企業スペースＸの有人宇宙船「クルードラゴン」で地球に帰還した後で急きょ医療施設に搬送されていた宇宙飛行士３人が８日、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の記者会見に出席した。３人はスペースＸがＮＡＳＡの委託で実施するミッション「クルー８」に参加し、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ） に滞在。２