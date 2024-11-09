今年8月に第1子の出産を発表した元フジテレビでフリーの久代萌美アナウンサー（35）が8日、インスタグラムで仕事復帰したことを報告した。藤森慎吾、第1子女児誕生を発表！赤ちゃんとの写真も公開「本当に幸せでうれしい」仕事現場とみられる控室の前で撮影した画像をアップ。「産休•育休から復帰しました。自分のペースを探りながら、ぽちぽちと働いていこうと思います。みなさま、またよろしくお願いします！」とつづっ