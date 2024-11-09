11月9日、京都競馬場で行われた11R・デイリー杯2歳ステークス（G2・2歳オープン・芝1600m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、ランフォーヴァウ（牝2・栗東・福永祐一）が勝利した。1/2馬身差の2着に3番人気のドラゴンブースト（牡2・栗東・藤野健太）、3着に2番人気のダイシンラー（牡2・栗東・梅田智之）が入った。勝ちタイムは1:34.7（良）。【武蔵野S】エンペラーワケアが断然人気に応えるロードカナロア産駒坂井瑠星騎乗の1番人