11月9日、東京競馬場で行われた11R・武蔵野ステークス（G3・3歳上オープン・ダ1600m）は、川田将雅騎乗の1番人気、エンペラーワケア（牡4・栗東・杉山晴紀）が快勝した。1馬身差の2着に5番人気のカズペトシーン（牡4・栗東・池添学）、3着に4番人気のペリエール（牡4・美浦・黒岩陽一）が入った。勝ちタイムは1:36.0（良）。2番人気でR.ムーア騎乗、タマモロック（牡4・美浦・伊藤圭三）は8着、3番人気で横山和生騎乗、ペイシ