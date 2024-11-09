【モデルプレス＝2024/11/09】モデルでありながらグルメや旅行のVIPインフルエンサーとして活動中の濱野りれが7日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを報告した。【写真】SEXYセレブインスタグラマー・濱野りれが第1子出産◆濱野りれ、第1子出産2022年に結婚したことを明かしている濱野は、「ご報告0時00分丁度に第一子が誕生しました辰年ベビーちゃん」と出産を報告。「とある日の朝急に様々な感情が溢れ出し、涙が止