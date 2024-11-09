【東京マルイフェスティバル 2024】 開催期間：11月9日（10時～18時）～10日（10時～16時30分） 場所：ベルサール秋葉原 1F 「東京マルイフェスティバル 2024」で来場者の注目を集めていたのが「20式5.56mm小銃 ラバーガン」である。こちらはあくまで商品でなく、自衛隊の訓練用に東京マルイが製作したものだという。 「20