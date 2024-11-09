「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（９日、国立代々木競技場第一体育館）ペアのフリーが行われ、２３年世界選手権優勝で、ＳＰ首位の“りくりゅう”こと三浦璃来（２２）、木原龍一（３２）組＝木下グループ＝はフリーで今季ベストの１３７・５５点、合計は２０９・４５点で２位となり、ＧＰファイナル（１２月・仏グルノーブル）進出を決めた。メチョルキナ、ベルラワ組（ジョージア）が２１３・０５点で逆転優勝した。りく