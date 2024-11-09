蛇口からジャージャーと激しく噴き出す水を前にして「なんでジャージャー出るんだよ（怒）」「お前は一体何者だ（怒）」と必死な様子の中型犬・げんちゃん。【写真】水と戯れる元気な中型犬のげんちゃんその様子がなんともかわいらしいですが、このげんちゃん、静岡県の保護団体・アニマルフォスターペアレンツで過ごすこと数年になります。いつも明るく楽しくオチャメに過ごすげんちゃんですが、実は悲しい過去を経験しています。