痛恨の一発退場だ。鹿島アントラーズは11月９日、J１第36節で名古屋グランパスと対戦している。スコアレスで迎えた57分、敵陣左サイドで突破を図る鈴木優磨が椎橋慧也にファウルで止められる。両者はもつれこんで倒れ、起き上がった鈴木が椎橋に激しくぶつかる。【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！このプレーに主審は椎橋にイエローカード、鈴木にはレッドカードを提示