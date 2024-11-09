お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）のあす10日放送回は、柔道整復師として働く38歳の夫と、整骨院、デイザービス、不動産などの事業を手がける有名なグループ会社の社長令嬢の35歳の妻が登場する。【番組カット】生粋のお嬢様が絶賛練習中の手料理今回は、大阪市内に住む新婚さんが登場。柔道整復師として働く38歳の夫の職場は、