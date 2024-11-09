俳優の綾瀬はるか（39）、大沢一菜（13）、市川実日子（46）、森井勇佑監督が9日、都内で行われた映画『ルート29』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】綾瀬はるかからの”サプライズ”に驚いた大沢一菜綾瀬が、これまで演じてきた役柄とは一線を画す作品。親交の深い市川は「以前から役をまとっていないような、素材そのもの、部屋で1人でいるような役を見てみたいと思っていた。脚本を読んで楽しみでした」とする。