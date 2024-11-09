インドネシアで日本時間の9日朝に発生した大規模な噴火について、気象庁は、日本への津波の影響はないと発表しました。気象庁によりますと日本時間の9日午前5時47分頃ごろ、インドネシアのレウォトビ火山で大規模な噴火が発生しました。規模の大きな噴火が起きると、空気の膨張などで気圧が変化し、気圧波による津波が発生することがあり気象庁は津波の有無を調査していましたが、先ほど日本への津波の影響はないと発表しました。