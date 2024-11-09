SNSで知り合った女子高校生をわいせつな行為をする目的で自宅に連れ込んだとして、57歳の男が逮捕されました。福島県いわき市のアルバイト従業員・土田宣夫容疑者は、7日から8日にかけて、茨城県内に住む女子高校生をわいせつな行為をする目的で自宅に連れ込んだ疑いが持たれています。警察によりますと、土田容疑者と生徒はSNSのアプリを通じて知り合いました。土田容疑者が何らかのメッセージを送り、女子高校生を自宅近