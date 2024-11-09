9日行われたMBC旗争奪高校野球選抜1年生大会、準決勝の結果です。 第1試合は、神村学園高等部と鹿児島実業が対戦し、神村学園が、8対2で鹿児島実業を破りました。第2試合は、鹿児島商業とれいめいが対戦。接戦の末、3対2で鹿児島商業が勝ちました。 この結果、10日の決勝は、神村学園と鹿児島商業の対戦になりました。試合は、鹿児島市の平和リース球場で、午後0時5分プレイボールです。 ・ ・ ・