ナナ（AFTERSCHOOL）が、全身タトゥーを消す過程を公開する。最近、彼女は8日自身のYouTubeチャンネルに「Tattoo.」というというタイトルの映像を掲載した。公開された映像には、休む暇もない彼女のスケジュールが盛り込まれた。映像の中で彼女は「1年という時間が過ぎた。麻酔クリームは2時間以上塗らなきゃ」とし、1年以上をかけて、タトゥーを消していることを明かした。ベッドでうつ伏せになって背中と肩などに残っているタト