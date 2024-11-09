女優の木村多江（53）が8日に放送されたNHKEテレ「眠れぬ夜はAIさんと」（金曜後10・30）に出演。年下とコミュニケーションをとる上で心掛けていることを明かした。「いつも100人弱くらいで撮影をしていて、いろんな年代の方がいるので。自分が年上でも年上風を吹かせることはしないようにとか。そういうことは大事かなと思います」と言い、年下に対しても「リスペクトを常に持っていたい」と口にした。自身が新人の頃は