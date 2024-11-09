中国陝西省の太白山に雲海と雪【新華社西安11月9日】中国陝西省を東西に貫く秦嶺山脈の主峰、太白山では雪が降り続き、標高3511メートルに位置する景勝地「天円地方」で広大な雲海と雪化粧した峰々が観光客らを引き付けている。（記者/都紅剛）