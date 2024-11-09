女優の高橋メアリージュンが9日までに自身のインスタグラムを更新。8日に37歳の誕生日を迎え、真っ赤なワンピースでお祝いする姿を公開した。「Thankyou!!!Ilovemylife」とつづった高橋。真っ赤なワンピースを着て、「HappyBirthday」のメッセージプレートが乗ったケーキを笑顔で持つ写真を投稿した。「全てに感謝し、謝れることは謝れる素直さを。最もピュアな状態でいられますように」と思いをつづった。最後