女優・綾瀬はるか（３９）が９日、都内で、主演映画「ルート２９」の公開記念舞台あいさつに、共演の大沢一菜（１３）、市川実日子（４６）と出席した。綾瀬は、透け感まぶしい純白ワンピドレスで登壇。満員の会場も綾瀬の透明感に「きれい…」と感嘆のため息を漏らした。映画は、他者と必要以上のコミュニケーションを取ることのできない清掃員（綾瀬）が、風変わりな少女（大沢）との旅を通し、喜びや悲しみの感情で満ちて