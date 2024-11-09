俳優の小澤征悦（50）が9日、自身のインスタグラムを更新。駅で人気歌手に遭遇したことを明かした。小澤は「先日、雨の影響で新幹線が遅延した際、新幹線ホームでトータスさんとばったり遭遇！」とつづり、人気バンド「ウルフルズ」のトータス松本との2ショットをアップ。「人々が行き交う中、あのトータス松本と小一時間立ち話。とても楽しくて贅沢な時間を過ごさせて頂きました！」と喜んだ。トータスとの対面にあたり「