ロッテは９日、佐々木朗希投手のポスティングによる大リーグ（ＭＬＢ）球団への移籍に向けた手続きを開始することを発表した。佐々木朗希投手、吉井理人監督、松本尚樹球団本部長のコメント全文は以下の通り。佐々木朗希投手「入団してからこれまで継続的に将来的なＭＬＢ挑戦について耳を傾けていただき、今回こうして正式にポスティングを許可していただいた球団には感謝しかありません。ロッテでの５年間はうまくいかなかっ